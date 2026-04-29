Motorola Razr 70, i pieghevoli che sposano tecnologia sofisticata e colori moda by Pantone

Lusso, tecnologia e colore per fare scelte fuori dagli schemi, distinguersi anche nello smartphone perché l’omologazione non è mai stilosa ma routine banale. E in tema di smartphone pieghevoli, stile e scelte sono molto ridotte e qui non c’è ancora Apple (il suo pieghevole arriverà e ho già fastidio per l’hype che sarà generata ad arte) ma c’è da una parte il pioniere Samsung e Motorola che è riuscita a far diventare cool e fashion lo smartphone che si piega grazie a scelte di materiali e colori (certificati Pantone) che trasformano i suoi Razr in oggetti moda più vicini al mondo degli accessori ma comunque densi di tecnologia.

È proprio in questo scenario che si introducono i nuovi Razr 70, gamma composta da una versione base, una Plus (inedita e mai vista prima) e una Ultra. Tra le feature? La possibilità di usare il device piegato come se fosse un camcorder dei tempi andati. Molto bello e originale, ma andiamo a conoscere i nuovi Razr 70 e i loro colori.

Il cuore dell’esperienza visiva è rappresentato dai display esterni, che raggiungono i 4 pollici nelle varianti Ultra e Plus, offrendo una fluidità estrema a 165Hz e una luminosità che tocca i 3.000 nit, ideale per gestire app e notifiche senza nemmeno aprire lo smartphone. Il modello Ultra si spinge oltre con un pannello interno Extreme Amoled da 6,96 pollici, capace di riprodurre oltre un miliardo di sfumature con una brillantezza HDR che arriva a un picco di 5.000 nit. Anche i fratelli minori non sfigurano, mantenendo schermi generosi da 6,9 pollici e audio immersivo grazie alle tecnologie Dolby e Snapdragon Sound.

Sotto il profilo estetico, Motorola ha puntato su materiali di pregio e grande resistenza. Se il Razr 70 Ultra si distingue per le finiture in Alcantara goffrata o in vero legno naturale, il modello Plus propone una particolare texture jacquard, mentre il Razr 70 punta su finiture soft luxe e acetato. La durabilità è garantita da cerniere rinforzate in titanio e vetri protettivi all’avanguardia: il top di gamma vanta il Gorilla Glass Ceramic, mentre gli altri due modelli adottano il Gorilla Glass Victus. Il Razr 70 Ultra e il Plus vantano un display esterno da 4 pollici. Il comparto fotografico fa un balzo in avanti grazie all’integrazione profonda dell’intelligenza artificiale. Il Razr 70 Ultra guida la serie con un sensore principale da 50MP capace di una gamma dinamica elevatissima e un secondo obiettivo da 50MP che funge sia da ultragrandangolare sia da macro. Anche i modelli Plus e base (Razr 70) montano sistemi a doppia camera da 50MP con stabilizzazione ottica, assicurando scatti nitidi e colori naturali certificati Pantone. Le funzioni software basate sull’IA, come lo scatto di gruppo intelligente e lo zoom automatico durante i video, rendono l’esperienza creativa intuitiva e professionale.Due i colori Pantone per l’Ultra: un blu battezzato Orient Blue e in legno naturale impilliciato beige chiamato Cocoa, mentre il plus blu è vestito in Violet Ice o in Sporting Green.

A spingere i nuovi Razr 70 troviamo processori di ultima generazione: lo Snapdragon 8 Elite è quello proposto per l’Ultra che garantisce prestazioni da top di gamma, mentre il Plus adotta lo Snapdragon 8s Gen 3 e il modello standard l’efficiente MediaTek Dimensity 7450X. Anche l’autonomia è stata curata con attenzione grazie a batterie che partono dai 4500mAh del Plus per arrivare ai 5000mAh dell’Ultra, supportate da sistemi di ricarica rapida TurboPower da (68W a 30W a seconda del modello) che permettono di recuperare l’energia per un’intera giornata in una manciata di minuti, senza rinunciare alla comodità della ricarica wireless (30W per l’Ultra e 15W per gli altri modelli). Infine, l’anima smart dei dispositivi è affidata a moto ai e all’integrazione con Google Gemini e Microsoft Copilot, rendendo questi smartphone dei veri assistenti personali capaci di riassumere notifiche e suggerire la prossima azione da compiere.

Per completare il quadro di questa nuova generazione, Motorola ha definito un posizionamento chiaro per ogni modello, rendendoli disponibili attraverso diversi canali di vendita. Il top di gamma assoluto, il Razr 70 ultra, viene proposto in Italia a un prezzo di partenza di 1.500 euro. Scendendo leggermente, troviamo il Razr 70 plus, che viene lanciato a un prezzo di 1.200 euro. Infine, per chi desidera entrare nel mondo dei pieghevoli iconici del brand con un investimento più contenuto, il Razr 70 è disponibile a partire da 1.000 euro, offrendo comunque tutta la flessibilità e l’estetica raffinata che caratterizzano l’intera famiglia.