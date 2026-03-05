Oggi lo smartphone può allungarti la vita (per davvero)

Vivere più a lungo e in salute non è solo una questione di geni. Secondo la scienza, circa l’80% della nostra longevità dipende dallo stile di vita, e Kalibios AG ha ideato una piattaforma per aiutarci a gestirlo al meglio, ogni giorno.
Chi è Kalibios AG
Si tratta di una startup svizzera con sede nel campus di Novartis, all’interno dello Switzerland Innovation Park di Basilea. L’azienda ha sviluppato Aurora, una piattaforma di digital health basata sull’intelligenza artificiale, presentata come l’innovativo coach di lifestyle davvero olistico alimentato dall’IA. Il team che la sostiene combina competenze scientifiche e cliniche in cardiologia, salute digitale, scienze comportamentali, economia e intelligenza artificiale.
La missione di Kalibios è chiara: colmare un bisogno finora insoddisfatto nella prevenzione delle malattie croniche, con un approccio integrato agli interventi sullo stile di vita, non frammentato come spesso accade oggi.
Cos’è Aurora e come funziona
Aurora è un’assistente virtuale di salute personale, un coach AI disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accessibile direttamente dal proprio dispositivo mobile. Non si tratta di un semplice chatbot di benessere: Aurora è progettata per conoscere davvero l’utente e costruire con lui un percorso personalizzato nel tempo.
Il funzionamento è semplice e guidato. All’inizio, Aurora raccoglie i dati chiave dell’utente: parametri fisici di base, preferenze e vincoli alimentari, abitudini di esercizio fisico, condizioni di salute specifiche. Il sistema tiene conto anche di situazioni particolari spesso ignorate da altre app, ad esempio se si è in menopausa, se si usano i nuovi farmaci per la gestione del peso, o se si sta digiunando durante il Ramadan.
Sulla base di queste informazioni, Aurora costruisce un piano d’azione su quattro pilastri fondamentali della salute:
Nutrizione personalizzata. Viene elaborato un piano alimentare su misura, tenendo conto delle esigenze e preferenze dell’utente. Ma si va anche oltre: se l’utente è in viaggio o al ristorante, può fotografare il menu e ricevere in tempo reale i suggerimenti più adatti su cosa scegliere. Niente più diete calate dall’alto e impossibili da seguire: il sistema si adatta alla vita reale. Wow!
Attività fisica. Il piano di esercizio viene costruito a partire dagli sport preferiti e dai vincoli reali dell’utente, fisici, lavorativi o legati all’ambiente in cui vive. Che si tratti di un allenamento strutturato o di semplici attività quotidiane, Aurora garantisce un approccio progressivo e sostenibile.
Sonno. Aurora ti suggerisce anche come a migliorare la qualità del riposo, riconoscendo che il corpo ha bisogno di recupero per funzionare bene nel lungo periodo.
Benessere mentale. La salute non è solo fisica, uno degli elementi di forza e più innovativi di questo assistente riguarda il supporto all’utente nella gestione dello stress e nel mantenimento di un atteggiamento positivo di fronte alle sfide quotidiane.
Una solida base scientifica e personalizzata
I suggerimenti si basano su linee guida scientifiche validate, database curati e anni di esperienza clinica. Non si tratta di consigli generici trovati su internet, ma di indicazioni calibrate sul profilo individuale dell’utente.
Per chi lo desidera, Aurora offre anche la possibilità di prenotare sessioni con un terapista del movimento certificato o di fissare un appuntamento con un coach olistico in carne e ossa. L’intelligenza artificiale, in questo caso, non vuole sostituire il professionista ma integrarlo.
I vantaggi rispetto ai competitor
Il mercato dei coach di salute digitali è in rapida crescita, ma Aurora si distingue per alcune caratteristiche specifiche:
Approccio davvero olistico. La maggior parte delle app si concentra su uno o al massimo due ambiti (nutrizione o fitness). Aurora li affronta tutti e quattro in modo integrato — nutrizione, esercizio, sonno e salute mentale — in un’unica piattaforma.
Adattabilità al contesto reale. Aurora non presuppone che l’utente abbia sempre accesso a una cucina attrezzata o a una palestra. Si adatta a chi viaggia, a chi mangia fuori, a chi ha vincoli fisici o di orario. La funzione di analisi del menu in tempo reale è un esempio concreto di questa flessibilità.
Inclusività culturale e religiosa. Aurora è multilingue e culturalmente adattata, capace di tenere conto di fattori come il digiuno del Ramadan o l’uso di farmaci per la gestione del peso. Questo livello di personalizzazione è raro tra i competitor.
Accessibilità economica. Il modello di business è basato su abbonamenti mensili, pensato per essere accessibile e non elitario, rispondendo alla domanda di chi desidera un supporto continuativo ma non può o non vuole spendere cifre elevate.
Il limite attuale: solo su iOS
Al momento, Aurora è disponibile in sei lingue, tra cui l’italiano, esclusivamente come app per dispositivi Apple (iOS). La buona notizia è che la versione per Android è in fase di sviluppo e il suo rilascio è atteso a breve.
di Federico Cociancich